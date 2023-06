Calciomercato Milan – Contatti con l’Udinese per Samardzic

... i nerazzurri nelle ultime ore hanno consegnato una nuova offerta al 25enne attaccante nativo di Parma e hanno incassato il sì del calciatore, vincendo il derby di mercato con il. Sarà Thuram ...Juventus,, Inter e Napoli le più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita. Weah, ..., le ultime novità si attende solo l'ufficialità dell'operazione con Juventus e Lille ...Secondo quanto riportato dalla stampa turca oggi ilha inviato una lettera formale al Fenerbahce per avviare una trattativa ufficiale con il ragazzo. 'TEMPO DI SEPARARSI' - Ancora non ha un ...

Il Derby fra Milan e Inter non è mai stato così infuocato per il calciomercato: ecco quale maglia ha deciso Thuram ...È tutto fatto per Marcus Thuram all’Inter. Confermate le indicazioni di poco fa, ora è here we go per l’attaccante francese in nerazzurro. Come riportato da Fabrizio Romano, l’Inter ora ha raggiunto l ...