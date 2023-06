Calciomercato Lazio | piace Zaha | Sarri approva Le ultime

Commenta per primo Wilfried Zaha è stato proposto alla. Secondo quanto riportato da Sky Sport , l'attaccante in scadenza con il Crystal Palace è un profilo gradito al club biancoceleste, anche perché arriverebbe a parametro zero. L'ultima parola ...Considerate però le difficoltà nel trattare a prezzi inferiori ai 20 milioni tutti i profili accostati fino a oggi alla, la pista dell'ingaggio di un giocatore svincolato è da tenere sott'...2023 - 06 - 23 16:14:20, contatti con Zaha Nome nuovo per l'attacco della. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, nelle ultime ore il club biancoceleste ha allacciato i contatti con l'...

Calciomercato Lazio | Hjulmand nome nuovo in regia. Altri due al vaglio La Lazio Siamo Noi

La Juve ha praticamente chiuso l'operazione Weah: le visite mediche, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, sarebbero già state fissate per giovedì della ...L'emittente Sky Sport fa il punto sul futuro di Wilfried Zaha, attaccante in procinto di liberarsi a zero dal Crystal Palace. La Lazio si è messa sulle sue tracce e ...