Calciomercato Juventus | acquisti | cessioni | trattative Con Weah accordo trovato | Rabiot in stallo così come Milinkovic-Savic

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ilsi sa quando inizia ma non quando finisce. E no, non è un modo di dire, ma è realmente: a mettere ancora più incertezza in una fase bollente del calcioquella delleestive, è presente anche l’indecisione. A oggi la sessione si dovrebbe chiudere il primo settembre ma non c’è alcuna certezza e la data potrebbe essere anticipata di 24 ore. L’unico giorno scelto è quello attualmente più importante, quello di apertura: 1° luglio 2023. In ogni caso sono già tantissime le voci di mercato e tra le tante squadre invischiate in questo tornado di ricostruzione c’è anche la. La Vecchia Signora ha bisogno di una ventata di aria nuova per spazzare via i fantasmi di una stagione altalenante nel vero senso della parola. Tra penalizzazioni confermate, poi rimosse e in ...