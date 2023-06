Calciomercato Juve | ultimi dettagli da limare per Weah

(Di venerdì 23 giugno 2023), i bianconeri pronti a chiudere con il Lille per Timothy: ai francesi 12 milioni per l’americano Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano,e Lille sono al lavoro per sistemare glidell’accordo per Timothy, con l’operazione che dovrebbe chiudersi sulla base di 12 milioni di euro. L’esterno classe 2000 vuole trasferirsi a Torino: ha già accettato, infatti, la proposta d’ingaggio dei bianconeri nella giornata di ieri. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Come raccolto da.it, infatti, il Brighton ha avviato i primi sondaggi esplorativi per ... L'olandese dell'Atalanta, oggetto del desiderio anche di Inter esi è reso protagonista di ...Federico Chiesa (LaPresse) -.it'La società ti aspetta un anno e tu fai tutto per andare via' scrive un follower della Bramani, mentre un altro è ancora più eloquente: 'Stati scappando'. ...CHI FINANZIA L'AFFARE - In un mercato che ladeve chiudere a +120 milioni (in realtà si potrebbe anche sforare a gennaio) i soldi per quest'operazione in entrata lali ha già incassati . ...

Juve-Weah sempre più vicini, cosa manca per la firma Calciomercato.com

Simpatico momento nel corso della trasmissione 'Linea Calcio' su Canale 8 dopo una analisi sul momento che sta vivendo il calcio italiano.La Juve ha praticamente chiuso l'operazione Weah: le visite mediche, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, sarebbero già state fissate per giovedì della ...