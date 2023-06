Calciomercato Juve | ecco Timothy Weah Inter su Azpilicueta

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 23 giugno 2023) (Adnkronos) – Lasi prepara ad accogliere. La società bianconera sta per mettere a segno il primo vero colpo del suocon l’arrivo dell’esterno dal Lille. Il prezzo del cartellino dovrebbe aggirarsi sui 10-12 milioni, per il giocatore – figlio di George- pronto un contratto quinquennale.jr, classe 2000, È un attaccante esterno che quest’anno al Lille ha giocato a tutta fascia. Nelle intenzioni dellac’è quello di utilizzarlo come esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 di Allegri. Inoltre, secondo quanto riportato da Sky, l'avrebbe individuato in Cesaril rinforzo in difesa per la prossima stagione. Nonostante l'anno di contratto residuo con il Chlesea, si starebbe ...