Calciomercato Inter | lo United si allontana da Onana

(Di venerdì 23 giugno 2023), troppo alta la richiesta dei nerazzurri per André: il Manchesterpronto a cambiare obiettivo Secondo quanto riportato da The Mirror, il Manchestersi stando dal portiere dell’: soprattutto per le pretese nerazzurre. I nerazzurri chiedono 60 milioni di euro: una troppo alta per gli inglesi, che non sembrano intenzionati a rilanciare verso il basso. Tale scelta consolida le possibilità di vedere il portiere ancora in nerazzurro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Juventus, Milan,e Napoli le più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita. Weah, ..., le ultime novità si attende solo l'ufficialità dell'operazione con Juventus e Lille ......intrecci cone Juventus. I dettagli in esclusivaDopo aver centrato una storica qualificazione in Europa League, il Brighton si prepara ad affrontare una sessione estiva dinella ...Marcus Thuram e Davide Frattesi al centro di un derby ditrae Milan: il punto della situazione Nelle ultime ore si è acceso il derby di mercato tra Milan eper Frattesi e Thuram. Secondo quanto riportato da Sky Sport sul ...

Inter-Thuram, trovato l'accordo. Superata la concorrenza del Milan Sky Sport

La Roma conquista lo Scudetto Under 17 di Serie A e B battendo nella finale di Ancona l'Inter che per il secondo anno consecutivo perde la finale per il titolo (nella passata stagione contro il Bologn ...Juventus, Milan, Inter e Napoli le più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita. Weah, Tonali, Thuram, Frattesi, Osimhen, tanti i nomi sui taccuini delle squadre impegnate tra acquisti, ...