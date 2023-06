Calciomercato com – Thuram ha detto no al PSG | si avvicina al Milan | le ultime | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 23 giugno 2023) 2023-06-22 23:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: La sempre più ormai – è questione di ore – cessione di Sandro Tonali al Newcastle sta letteralmente sconvolgendo le dinamiche di mercato del. Non solo l’inserimento nella trattativa che porta a Davide Frattesi – designato come naturale sostituto del quasi ex numero 8 rossonero – ma anche l’apertura di una pista che, fino a qualche giorno fa, sembrava destinata a tramontare. IL NO AL PSG – Trattasi di Marcus, ora sempre più vicino alla causa rossonera. Infatti, secondo quanto riportato da L’Equipé, l’attaccante – in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Borussia Monchengladbach – ha dato il suo definitivo no al PSG, comunicando la decisione ai vertici della società campione di Francia. A nulla è ...