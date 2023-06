Calciomercato | Bayern Monaco Ufficiale | ingaggiato Raphael Guerreiro

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il portoghese arriva, a parametro zero, dal Borussia Dortmund.DI BAVIERA (GERMANIA) - Ilha reso noto di aver. Il giocatore portoghese, con cittadinanza francese, 29enne, arriva in Baviera a parametro zero, ovvero come svincolato, dal Borussia Dortm

SSC Napoli - Si avvicina il 1° luglio, primo giorno utile per i club esteri per poter ... Adesso si attende solo che ilMonaco formalizzi la mossa, per il difensore è pronto un ...Durante 'l'originale', su Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato del Napoli: Di Marzio su Kim e Osimhen Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieNapoli , ultime notizie sul futuro di Min - Jae Kim! Secondo quanto riporta adesso l'... il difensore coreano avrebbe ormai accettato l'offerta delMonaco dopo un incontro a Lisbona ...

Kim-Bayern, incontro con l’agente: c’è un ‘ostacolo’ CalcioMercato.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il Napoli ha già iniziato un nuovo ciclo. Con l'addio di Luciano Spalletti e l'arrivo di Rudi Garcia al suo posto, la società azzurra sta già lavorando per provare a confermare il titolo dello scorso ...