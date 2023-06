Calciomercato Ascoli | assist dalla Serie A per il colpo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 giugno 2023) Un campionato nel limbo, divisi tra il sogno di approdare nei playoff scudetto di fine regular season e tra l’incubo di finire invischiati pesantemente nella corsa salvezza con le forche caudine dei playout che spiravano prepotenti in qualche fase della scorsa stagione sportiva. È stato un saliscendi quasi continuo per il Picchio nell’annata appena archiviata diB che ha regalato ai bianconeri di Roberto Breda un dodicesimo posto un po’ anonimo. Nella prossima stagione, i marchigiani tenteranno di partecipare al mini torneo scudettato, ma per farlo l’dovrà mettere in piedi unintelligente e votato al rafforzamento., tra bianconeri ci si aiuta: in arrivo Barosi grazie all’Udinese? Un aiutoA per ...