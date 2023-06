Calcio | serie B vara calendario asimmetrico per stagione 2023 24

(Di venerdì 23 giugno 2023) Novità per ildellaB: dalla- 2034, sara' introdotto per la prima volta il formato, quello che prevede per il ritorno una sequenza di partite non speculare ...

Italiani al Newcastle: anche un portiere e un centrocampista Nel Newcastle ha giocato anche il portiere Fabio Zamblera dal gennaio 2008 al febbraio 2009, prima di iniziare una serie di prestiti ...2023 - 06 - 23 12:43:47 Newcastle, occhi su Chiesa Shopping in Serie A per il Newcastle. I Magpies, dopo aver chiuso per Tonali, hanno messo gli occhi su Federico Chiesa, attaccante della Juve che ...Novità per il calendario della Serie B: dalla stagione 2023 - 2034, sara' introdotto per la prima volta il formato asimmetrico, quello che prevede per il ritorno una sequenza di partite non speculare all'andata. La presentazione ...

Calcio, la serie A è diventata un supermarket degli altri. Dolori e malesseri di quello che era il campionato più bello al ... Il Riformista

Non è la prima volta che il club inglese punta su un calciatore del bel Paese: l'arrivo del centrocampista allunga la lista dello shopping tricolore ...