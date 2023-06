Cacciari silenzia le lamentele di Travaglio | così Meloni ha il 30%

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 giugno 2023) La riforma della Giustizia targata Carlo Nordio non è andata giù a Marco. Durante la puntata di Otto e Mezzo, andata in onda su La7 venerdì 23 giugno, il direttore del Fatto Quotidiano ha criticato con veemenza l'operato del ministro della Giustizia e, con lui, dell'operato del partito di Giorgia. “Hanno buttato nel cestino anche quei due pregi che avevano in mezzo a tutti i difetti: di essere destra sociale e destra legalitaria”. Al momento, continua, “rappresentano una destra che fa la guerra ai poveri e la destra illegalitaria, che si è berlusconizzata paradossalmente quando potrebbero finalmente affrancarsene”. Il riferimento è chiaro, ora che Silvio Berlusconi è morto e non appartiene più al governo, il premier dovrebbe virare la rotta verso altri profili in termini di giustizia. Si frappone nel ...