Bucchioni | «Tonali costa tre volte Brozovic | ecco il motivo»

(Di venerdì 23 giugno 2023) Sandroe Marcelosono i due grandi nomi dei centrocampi di Milan e Inter in uscita. Il primo verso il Newcastle. Il secondo verso l’Al Nassr. Sulle frequenze di Radio Sportiva, Enzoha spiegato ildella differenza di valutazione sui due giocatori. DIFFERENZA – 70 milioni contro 25. Queste le valutazioni per Sandroe Marcelo. Enzospiega ilprincipale di questa differenza: «Dipende tutto dall’età. Uno è un 2000, di fronte a un giocatore più maturo e quindi la differenza di valore deriva da questo. Poi, se dobbiamo andare a vedere la differenza in campo, sono due ottimi giocatori che potrebbero anche giocare insieme. La differenza di valutazione è dovuta all’età, non vedo altro ...