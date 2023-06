Bruce Willis balla felice con l’ex moglie oggi amica Demi Moore Il video

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 23 giugno 2023)ha regalato ai numerosi fan alcune scene di un filmato pubblicato sui social in cui si è fatto riprendere nel corso di una divertente performance di ballo, realizzata in compagnia del(che,, è diventata una delle sue più grandi amiche) e della figlia Tallullah. Da qualche mese, il volto de Il Sesto Senso si è ritirato dal mondo del cinema a causa della demenza frontotemporale, una patologia che gli era stata diagnosticata dai medici in seguito a problemi di afasia e perdita della memoria. Vi raccomandiamo... "soffre di demenza fronto-temporale". Cos'è. ...