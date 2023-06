Brozovic | cessione finanzia mercato Inter! Al-Nassr vicino | le cifre – TS

(Di venerdì 23 giugno 2023) Marceloè sempre piùall’addio all’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport ladel croato all’Alfinanzierà ilin entrata dei nerazzurri– Marcelosi allontana sempre di più dall’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il centrocampista croato ha aperto al trasferimento all’Al-. Il club arabo ha offerto al numero 77 nerazzurro un ricco contratto da 18 milioni a stagione, circa il triplo rispetto a quanto percepito all’Inter. I nerazzurri, per lasciar partire il calciatore, chiedono 25 milioni l’Al-ne offre 18: la sensazione è che le due parti si possano venire incontro per chiudere una trattativa la cui strada sembra ormai tracciata. La ...

Intanto l'Inter continua a lavorare per ladi, che oltre alla faraonica offerta dall'Arabia Saudita è corteggiato anche dal Barcellona. L'uscita del croato è fondamentale per un ...Vendendo 3 giocatori chiave, presumibilmente20M (abbiamo Chala e Asllani in quella ... un attaccante/pivot di riserva si compra con i soldi ricavati dalladi Esposito. Sì, c'è ......lavorano a quelle di Robin Gosens (proposta da 15 milioni dell'Union Berlino) e Marcelo(... il belga è in rottura con il Chelsea dopo il no all'Al Hilal, che ha mandato in fumo unada ...

Inter, per Frattesi tutto definito: ora necessaria una cessione. Brozovic pronto a salutare fcinter1908

Se i tifosi del Milan sono in subbuglio per la cessione di Tonali, quelli dell'Inter non se la passano meglio. Le ultime della Gazzetta dello Sport.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...