Brendan Rodgers determinato a ottenere più successo dopo il ritorno del Celtic

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 23 giugno 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ha promesso che non si soffermerà sulle glorie passateessere tornato per un secondo periodo come allenatore della partenza di Ange Postecoglou per il Tottenhamuna stagione vinta dal Triplete, ildiè stato confermato con un contratto triennale. Lo stessoaveva improvvisamente lasciato gli Hoops per dirigersi a Leicester nel febbraio 2019aver vinto sette trofei nazionali su sette. “Dal punto di vista professionale e personale, è stata una vera gioia per noi tornare”. Leggi la prima intervista dida quando è tornato come Manager ...