Brasile | stop ai lavori nella villa di Neymar per violazioni ambientali

(Di venerdì 23 giugno 2023) Come riporta UOL Sport, citato in queste ore anche dal The Sun, un’operazione condotta dal Comune di Mangaratiba e dalla Polizia ha avuto luogo presso ladi, fuoriclasse del Psg, a seguito di una denuncia per presunti reatiper deisvolti nel terreno circostante alla tenuta. Il padre diera presente sul posto al momento dell’operazione e sarebbe stato protagonista di una discussione con il segretario dell’Ambiente di Mangaratiba. Le autorità, allertate da denunce postate sui social, hanno scoperto “diversi reati”, tra cui la deviazione di un corso d’acqua, l’estrazione abusiva di acqua da un fiume e l’estrazione di acqua per alimentare un lago artificiale. Sarebbero emersi anche scavi non autorizzati e spostamenti di terra, pietre e ...

Lavori importanti in una delle proprietà della star brasiliana Neymar nello Stato di Rio de Janeiro sono stati interrotti per violazioni ambientali. Il progetto nella sua lussuosa proprietà Aero Rural,

NEYMAR, STOP LAVORI A CASA IN BRASILE PER "VIOLAZIONI AMBIENTALI" - Sportmediaset Sport Mediaset

