Bram Nuytinck lascia la Serie A | ritorno al NEC Nijmegen

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 giugno 2023)al NEC. Il difensore olandese torna a casa dopo la lunga esperienza inA. La società lo ha reso noto tramite comunicato ufficiale, il centrale difensivo ha firmato un triennale. Si tratta di unal club in cui è cresciuto. L’approdo in Italia avvenne nel 2017, ha vestito per cinque stagioni la maglia dell’Udinese, e concluso la sua esperienza in Italia alla Sampdoria. ????? ?? !#Welkomthuis#DATZIJNONZEKLEUREN pic.twitter.com/ArdtuoxB08 — N.E.C.(@nec) June 23, 2023 SportFace.