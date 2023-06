Boxe | Giochi Europei 2023 | Alessia Mesiano debutta facilmente contro la rumena Marin

(Di venerdì 23 giugno 2023) Fin troppo facile il debutto diai(European Games). La già Campionessa del Mondo nel 2016 vince al debutto nei 60 kg nei confronti dellaLoredana Andreecon verdetto unanime (5-0) e ora sfiderà al secondo turno (ottavi) la serba Natalia Shadrina. Combattimento anche troppo facile per la pugile azzurra, che mostra una chiara ed evidente differenza di livello nei confronti della sua avversaria lungo tutte le tre riprese. A livello tecnico è sempre lei allare e a portare i colpi, nonché a decidere dove si va, mentre, a parte qualche sostanziale approccio,non ha armi in grado di far male....

Ricordiamo che iEuropei di Cracovia assegnano nel pugilato diversi pass per le Olimpiadi di Parigi che sono l'obiettivo primario dei pugili azzurri. 23/6 16° 63.5 Kg Malanga vs Ozmen MKD ...È tutto pronto per il debutto dellaaiEuropei di Cracovia. Il pugilato sarà la disciplina che durerà di più in assoluto, dal 23 giugno al 2 luglio, con un solo giorno di riposo previsto per il 29. In palio ci saranno 44 ...

