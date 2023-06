(Di venerdì 23 giugno 2023) Giornata negativa per le Borse europee non aiutate dall'andamento indi Wall Street. La peggiore èche ha perso lo 0,99%. Parigi ha segnato un calo dello 0,55% e Londra dello 0,54 ...

Giornata negativa per le Borse europee non aiutate dall'andamento in ribasso di Wall Street. La peggiore è Francoforte che ha perso lo 0,99%. Parigi ha segnato un calo dello 0,55% e Londra dello 0,54 ...Come società quotata indal luglio del 2000, dovendo gestire la protezione di circa 80 TB di ... Italia, Spagna, Portogallo, Israele, Turchia e Paesi dell'Est. Un vendor che si sta facendo ...Le ottime vendite insono guidate non solo dallo shopping turistico, ma anche dal consumo locale la cui stima di incremento e' rivista al rialzo (+6%) nonostante l'inflazione. E' invece piu' ...

Borsa: l’Europa termina in ribasso, male Francoforte La Sicilia

Giornata negativa per le Borse europee non aiutate dall'andamento in ribasso di Wall Street. La peggiore è Francoforte che ha perso lo 0,99%. Parigi ha segnato un calo dello 0,55% e Londra dello 0,54 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...