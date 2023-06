Bolognamania | Arnautovic | l’addio è sempre più vicino | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 23 giugno 2023) 2023-06-23 20:20:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il destino di Markocon la maglia del Bologna è appeso ad un filo. Mentre è partita con grande successo la campagna abbonamenti 2023/2024, si lavora intensamente alla costruzione di una squadra competitiva per la prossima stagione. Diversi i giocatori che lasceranno le Due Torri e con ogni probabilità, tra questi, ci sarà anche l’attaccante rossoblù: nonostante la stagione complicata appena trascorsa, il numero 9 rossoblù ha l’interesse di diversi club traA e competizioni straniere. D’altronde,è un giocatore di una qualità superiore alla media e che in condizioni ottimali può fare tranquillamente la differenza. Il rapporto con l’allenatore Thiago Motta, a differenza di Sinisa Mihajlovic, non è mai stato ...