Bezzecchi sfreccia nel venerdì di libere ad Assen

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 23 giugno 2023) Alle sue spalle Martin e Miller, quarto tempo di giornata per Bagnaia(OLANDA) - Nella Cattedrale del motociclismouna Ducati. È quella targata Mooney VR46 Racing Team con in sella Marcoche, dopo aver messo tutti in riga al mattino in 1'32"246, nella seconda sessione di lib