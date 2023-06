Bezzecchi sfreccia nel venerdì di libere ad Assen

(Di venerdì 23 giugno 2023)(OLANDA) (ITALPRESS) – Nella Cattedrale del motociclismouna Ducati. E’ quella targata Mooney VR46 Racing Team con in sella Marcoche, dopo aver messo tutti in riga al mattino in 1’32?246, nella seconda sessione didella MotoGp adriesce a migliorarsi di quasi due decimi: 1’32?063 il crono di riferimento della prima giornata del Gran Premio d’Olanda. Al pomeriggio tutti i big riescono comunque ad abbassare i tempi anche se nessuno riesce a tenere il passo di: Jorge Martin, con la Ducati del team Pramac, è secondo a 130 millesimi, 155 quelli accusati da Jack Miller, terzo con la Ktm. Pecco Bagnaia, campione del mondo e leader della classifica iridata, deve accontentarsi della quarta posizione a due decimi netti, quindi le due Aprilia di ...

Sulla pista di Assen Marco Bezzecchi si è confermato il più veloce dopo le libere del venerdì. Già autore del miglior tempo al mattino, il pilota Ducati del team VR46 si è ripetuto nelle seconde liber ...