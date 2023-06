Bellocchio emoziona col suo ‘Rapito’ | Benevento lo premia con una pioggia di applausi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSobrio e coinvolgente, Marcoha fatto il pieno di consensi in una Piazza Roma gremita e pronta a farsi trascinare nel grande mondo del cinema con uno dei registi più quotati sul palcoscenico italiano e non solo. Presente aper presentare la sua ultima fatica,, film tratto da una storia vera. Un racconto crudo e struggente ambientato nell’800 e diviso tra Roma e Bologna con protagonista la famiglia Mortara. Edgardo, sestogenito di una famiglia ebrea che vive in una città pertinente allo Stato Pontificio, viene creduto malato e in fin di vita. Per questo la domestica, in gran segreto, gli somministra il battesimo per evitargli il limbo dopo la morte. Il suo essere cattolico è alla base di questa storia che porta il bimbo all’essere strappato alla famiglia con forza e affidato alla ...