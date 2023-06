Bellanova Torino | c’è l’ok del Cagliari | ora manca solo una cosa

(Di venerdì 23 giugno 2023), la società granata ha trovato l’accordo con il: adessounaper chiudere Va ancora avanti telenovela legata al futuro di Raoul, conteso dae Inter. Il club granata ha già trovato l’intesa di massima con ilper il cartellino dell’esterno grazie ad un’offerta di 7 milioni più 2 di bonus. Il giocatore, impegnato in Romania per l’Europeo U21 prende tempo per decidere la prossima destinazione e attende una contromossa nerazzurra. Lo riporta Tuttosport.

, non riscattato dall'Inter, è conteso dai nerazzurri (che chiedono uno sconto) ed il, pronto a mettere sul piatto quasi 10 milioni di euro. Il centrocampo sarà il cantiere più ...Secondo mepuò essere benissimo sostituito da Lazaro che ha fatto una stagione molto dignitosa con ilproprio in quella posizione. Di nuovo a costo zero. Ciò lascia l'Inter con 2 ...A differenza del bomber del, l'attaccante dell'Empoli Cambiaghi fatica ad incidere e ad ... Nella serie di occasioni mancate, si aggiunge anche un gol fantasma:di testa colpisce il ...

Calciomercato Torino, il punto: Prati profilo gradito, attesa per Bellanova Toro News

Esordire in Serie A a 15 anni e 280 giorni non è un caso, così come essere il terzo più giovane marcatore del massimo campionato italiano, a 16 anni e 72 giorni, dopo Amadei ...In casa Cagliari si continua a festeggiare per l’incredibile cavalcata che ha permesso agli isolani di tornare in Serie A dopo solamente un anno di purgatorio in cadetteria. La squadra ovviamente in q ...