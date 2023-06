Bct | a Piazza Santa Sofia tanti cattivi ragazzi | ospite il cast di “The Bad Guy”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Una simpatica chiacchierata con i registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, gli sceneggiatori Ludovica Rampoldi e Davide Serino e il protagonista di ‘The Bad Guy’ Luigi Lo Cascio è avvenuta ieri sera sul palco dinella seconda serata del BCT. Una nuova serie targata Prime Video con alle spalle due anni di scrittura, ragionata ed ispirata con all’interno diversi riferimenti dal Conte di Montecristo ai Simpson. E proprio come gli omini gialli più famosi della televisione anche ‘The Bad Guy’ ha in qualche modo anticipato il futuro, ma gli spoiler non piacciono a nessuno per cui vi lascio il piacere di scoprilo da soli. Una storia ambientata in Italia, ma in un Italia diversa da quella in cui viviamo, una sorta di mondo distopico con tutta una palette di colori molto particolari e una ...