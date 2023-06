Bayern Monaco | ufficiale il colpo Guerreiro C’è l’annuncio

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ilha ufficializzato l’arrivo in Baviera di Raphael: c’èdel club sull’acquisto Il, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato l’acquisto di Raphael. IL COMUNICATO – L’FCconferma la firma di Raphaël. Il nazionale portoghese si trasferisce ai campioni di Germania a parametro zero dopo aver lasciato il Borussia Dortmund. Il versatile 29enne, che normalmente occupa la fascia sinistra, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Il giornale spagnolo scrive che 'la pensano così Manchester City, Manchester United,, Psg, Newcastle e Chelsea'. E' in corso una vera e propria asta per l'ormai ex 'mostro' del Napoli: '...GAZZETTA DELLO SPORT - Il punto sulla situazione di Kim Min Jae, difensore del Napoli ormai vicinissimo al. 'L'importo è variabile in base al fatturato del club che la paga, nel caso concreto ildovrebbe versare al Napoli circa 60 milioni . Un flusso in entrata molto importante, ...Su di lui ci sono Manchester United, Manchester City e. Il coreano sta completando le tre settimane di leva obbligatoria di base Db Napoli 07/04/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli - Fiorentina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella ...

Gravenberch avverte il Bayern Monaco: “Voglio giocare di più, altrimenti…” ItaSportPress

Il portoghese arriva, a parametro zero, dal Borussia Dortmund.MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il Bayern Monaco ha reso noto di aver ingaggiato Raphael Guerreiro. Il giocatore portoghese, ...Il futuro di Kim Min-jae è sempre più lontano dal Napoli. Il difensore centrale sudcoreano che dal 1 al 15 luglio prossimo potrebbe essere soffiato al club azzurro… Leggi ...