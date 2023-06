BAT Italia inaugura il nuovo A Better Tomorrow Innovation Hub a Trieste

(Di venerdì 23 giugno 2023)(ITALPRESS) – E’ statoto oggi AHub, ilcentro globale di produzione e innovazione di BATdedicato alle nuove categorie di prodotti a potenziale rischio ridotto, realizzato presso il sito di FREEste a Bagnoli della Rosandra, nei pressi di.Alla cerimonia di apertura, ideata, pianificata e realizzata in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare un’eredità positiva alla comunità, hanno partecipato Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (con un messaggio), Sandy Klun, Sindaco di San Dorligo della ...

TRIESTE - E' stato inaugurato oggi A Better Tomorrow Innovation Hub, il nuovo centro globale di produzione e innovazione didedicato alle nuove categorie di prodotti a potenziale rischio ridotto, realizzato presso il sito di FREEste a Bagnoli della Rosandra, nei pressi di Trieste. Alla cerimonia di apertura, ......sul mercato internazionale non hanno il medesimo disciplinare e le stesse regole vigenti in. ... Nella, Canosa, Minervino Murge e Spinazzola, oltre alla Rete dei Consumatori di ...Fedriga, un evento importante per l'intera. E' stata inaugurata oggi la nuova sede produttiva e tecnologica dia Bagnoli della Rosandra a Trieste. Il progetto industriale, del valore di 500 milioni di euro in cinque anni, avra' ricadute occupazionali positive, stimate in 2.700 posti di lavoro fra ...

Bat Italia: inaurata oggi nuova sede Trieste da 500 mln euro in ... Borsa Italiana

È stato inaugurato A Better Tomorrow Innovation Hub, il nuovo centro globale di produzione e innovazione di BAT Italia dedicato alle nuove ...TRIESTE (ITALPRESS) - E' stato inaugurato oggi A Better Tomorrow Innovation Hub, il nuovo centro globale di produzione e innovazione di BAT Italia dedicato ...