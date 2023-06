Basket | Olimpia Milano Campione d’Italia Fontana | “Scudetto voluto e meritato | complimenti ad Armani”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio, si ècomplimentare con l’per la conquista dello2022/2023 di. Non un titolo banale, visto che si tratta del trentesimo e vale quindi la tanto agognata terza stella. “L’conquista il tricolore del. Per i lombardi è il 30esimo! – scrivesul proprio profilo Facebook –alla squadra, allo staff tecnico e al patron Giorgioper essere riusciti a confermarsi. Un risultato fortemente” SportFace.

EA7Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 67 - 55 (4 - 3 nella serie) Parziali: (21 - 9, 17 - 20, 10 - 5, 19 - 21) Tonante nei muscoli, terrificante nei nervi, tentacolare in difesa, alle ore ...AGI - L' EA7 Emporio Armani Milano si conferma campione d'Italia. L'di coach Messina si è infatti aggiudicata gara - 7 della serie di finale scudetto con la Segafredo Bologna, vincendo sul parquet casalingo del Forum di Assago per 67 - 55. Per i lombardi, che ...MILANO - Dopo le emozioni delle prime sei partite e con la serie sul 3 - 3 al Mediolanum Forum l'Milano si è laureata campione d'Italia in una gara perfetta contro una Virtus Bologna arrivata all'ultimo appuntamento con meno brillantezza rispetto alle gare precedenti. 67 - 55 il punteggio ...

L'Olimpia batte la Virtus Bologna in gara-7 e al Forum può esplodere la festa per la conquista della terza stella ...Ettore Messina ha conquistato il 6° Scudetto della propria carriera, raggiungendo Simone Pianigiani in testa alla classifica degli allenatori con più titoli nel campionato italiano.