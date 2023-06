Basket | Larry Wright è tornato | premiati in Campidoglio i campioni d’Italia 1983 della pallacanestro Virtus – Banco di Roma

Il sindaco di Roma entra in Campidoglio, ma non si tratta di Roberto Gualtieri, bensì diWright, il funambolo capace di guidare Roma allo scudetto del. Quarant'anni dopo si celebra l'...'È stato emozionante vedere l'abbraccio dei grandi campioni, a partire daWright, che nel 1983 vinsero lo scudetto dicon la Virtus Banco di Roma. Si sono rivisti dopo tanti anni e sono ...Farlo in uno sport, ilolimpico, in cui avevano dominato fino a quel momento (nelle ... Una formazione straordinaria composta da Charles Barkley ,Bird , Clyde Drexler, Patrick Ewing, Magic ...

Lacrime e brividi. Dagli Usa è arrivato il play che fece impazzire tutti: l’abbraccio con coach Bianchini, Gilardi e tanti altri, a partire dall’avversario Marzorati ...Dall'America è arrivato anche Larry Wright, il "Falcao" del basket. Il fuoriclasse, che fece grande Roma, non riesce a contenere l'emozione ...