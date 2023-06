Basket | finale scudetto Serie A1 2022 2023 | Milano batte Bologna ed è campione d’Italia per la trentesima volta

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 giugno 2023) L’Olimpiala Virtus67-55 in gara-7 dellaed èper la 30esimanella sua storia. Partita dominata dall’inizio alla fine dai ragazzi di Messina, che sfruttano la peggior giornata in fase realizzazione diper incidersi sul petto la terza stella. L’unico vantaggio della squadra di Scariolo è stato dopo il primo possesso sul 2-0, poi è iniziato il monologo milanese coordinato da un super Gigi Datome, 16 punti per lui con 7/10 dal campo. Buona prova anche di Shields, 10 punti 5 rimbalzi 5 assist, e Napier, 8 punti 4 rimbalzi 6 assist. Male tutta la Virtus con 0 punti per Belinelli, che aveva segnato almeno 10 punti in tutte le gare dellae oggi ...