Baseball | Serie A 2023 | Fortitudo e Parma a valanga

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) Conclusa una parte della quinta giornata della Poule Scudetto inA. Quattro le partite giocate, compresa quella del ritorno di Godo al Casadio dopo un mese dai drammatici eventi che hanno colpito l’Emilia-Romagna intera in termini di maltempo. Il confronto contro Macerata, però, finisce con un 2-0 a favore dell’Hotsand, che ben si adopera per trovare il 2-0 firmato Carrera Lopez con un fuoricampo da due punti proprio all’ultimo inning. Si tratta di una vittoria che lancia sul 10-0 Macerata, ancora imbattuta in questa Poule Scudetto. Ancora nel girone F il Nettuno 1945 pesca dal cilindro il 4-0 su Ronchi dei Legionari, con i New Black Panthers sconfitti dal fuoricampo di Mercuri da due punti (1° inning), dal punto su errore avversario (3°) e dal singolo di Zazza (7°) che provoca la manifesta. Per quanto riguarda il girone G, aBologna e ...