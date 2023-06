Barella-Inter | dall’Inghilterra nuova big offerta Lui vuole l’Italia – TS

(Di venerdì 23 giugno 2023) Sarebbe pronta un’altra, sempre, per Nicolò. Secondo TuttoSport, però, il giocatore dell’non sarebbe intenzionato a lasciare. PRETENDENTI – Dopo la notizia riportata dai media qualche giorno di un’avanzata a Nicolòda parte del Newcastle, l’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che le pretendenti straniere non sono finite. Il centrocampista dell’aveva rifiutato la proposta del club inglese, che ha poi virato su Sandro Tonali del Milan (vedi articolo). Adesso persarebbe pronta a farsi avanti anche un’altra squadra. Si parla, infatti, di unesse del Manchester United per il giocatore ...

Ecco perché dalle parti di viale della Liberazione tremano dinanzi al possibile assalto di Arsenal e Manchester United per Nicolò, che settimana scorsa aveva respinto al mittente il ...Tonali va in Premier:e Milan che scontro. Thuram, Lukaku in ballo tra le due milanesi oltre a Frattesi: 'Ho già scelto dove giocherò. Io consi può fare'. 'Juve - Weah accordo': in ...... 55,1 milioni dalla Fiorentina alla Juventus 4 - Gianluigi Buffon: 52,88 milioni dal Parma alla Juventus 5 - Christian Vieri: 46,48 milioni dalla Lazio all'6 - Nicolò: 44,5 milioni dal ...

Frattesi lo fa capire: "Ho già scelto la squadra. Il 4-2-3-1 non è l'ideale, sono una mezzala. E con... Fcinternews.it

al mare. Però sento che ci sono altre società interessate a me" INDIZIO INTER - "Se Barella mi toglierebbe spazio No, assolutamente. Io posso partire da sinistra, così quando mi accentro calcio con ...Inter, Milan, Juve e non solo. Si è scatenata un'asta per Davide Frattesi e l'impressione è che ognuna delle squadre a lui interessate abbia delle chance. Il giovane talento del Sassuolo, però, pare a ...