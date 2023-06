Barca fantasma | anomalia nel naufragio degli 007 | dove portano le indagini

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il mistero si infittisce attorno aldel lago Maggiore,domenica 28 Maggio, a seguito di una forte tromba d'aria un'imzione con a bordo 21 agenti segreti italiani e israeliani è affondata provocando 4 vittime. Ad aver perso la vita sono Anna Bozhkova, moglie dello skipper della house boat Claudio Carminati e tre 007 di cui due italiani ed un ex membro del Mossad israeliano. Ma cosa ci facevano 21 agenti segreti sul Lago Maggiore? Non era solo un incontro di piacere. Stando alle ultime ricostruzioni è probabile che la gita sia stata preceduta da una missione congiunta tra i membri dell'Aise e quelli del Mossad, forse per contrastare le azioni007 iraniani nella zona. Gli inquirenti stanno portando avanti leper stabilire eventuali responsabilità della tragedia. I ...

Il mistero si infittisce attorno al naufragio del lago Maggiore, dove domenica 28 Maggio, a seguito di una forte tromba d’aria ...Non si viene ancora a capo sui tanti lati oscuri della barca naufragata sul Lago Maggiore con a bordo numerosi 007, a iniziare dalla bandiera slovena: ecco quali sono i dubbi ...