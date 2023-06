(Di venerdì 23 giugno 2023) E' stato un, presente in concentrazione rilevante nella carne servita in unascolastica di Girifalco, nel Catanzarese, a provocare alla fine dello scorso mese di maggio una ...

L'indagine epidemiologica, effettuata nei giorni scorsi, avrebbe evidenziato quindi la presenza del batterio "Enterococcus faecalis" sul campione di cibo somministrato a circa 90di cui 42 ...... anno in cui l'evento perraggiunse un numero record di partecipanti pari a venti. Ad ... Oltre a lui anche i rappresentanti di Regno Unito, Irlanda e Serbiaproblemi di salute, e nel ...... dal centrodestra si levarono voci che midi voler 'parlare di aborti ai'. Neanche si è tentato di capire il tema della mia proposta. Ci sono poi altre criticità che la politica ...

Bambini accusarono malesseri per cibo mensa, trovato il batterio Agenzia ANSA

E' stato un batterio, presente in concentrazione rilevante nella carne servita in una mensa scolastica di Girifalco, nel Catanzarese, a provocare alla fine dello scorso mese di maggio una tossinfezion ...Dal 2000 ad oggi hanno perso la vita oltre 3000 donne per mano di uomini, non mostri mitologici, ma comuni, normali operai, impiegati, professionisti, padri di famiglia ...