Balogun piano B dell’Inter per l’attacco Ma sulla carta piano A

(Di venerdì 23 giugno 2023) Folarinè uno degli attaccanti che l’Inter sta seguendo per rinforzare il reparto offensivo. E questo giovane statunitense di proprietà Arsenal sembra adattarsi bene alle esigenze nerazzurre. In attesa degli eventuali sviluppi, analizziamo il suo profilo. ALTRO NOME – Tra una settimana, a partire dal 1° luglio, l’Inter avrà solo due attaccanti in rosa. Col ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea e l’addio di Edin Dzeko (sarà un giocatore del Fenerbahce), in nerazzurro resteranno solo Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Con il secondo posizionato in vetrina in attesa di potenziali acquirenti. Il reparto offensivonecessita quindi di un’assoluta ricostruzione, a prescindere dal futuro di Lukaku (solo nerazzurro, se dipendesse da lui). E i principali nomi sul taccuino dei dirigenti vengono entrambi dalla Ligue 1. Sono quelli di Loïs Openda ...