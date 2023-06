Bakker-Atalanta | ora è pressing per l’esterno del Leverkusen La situazione

(Di venerdì 23 giugno 2023)sempre più intenso dell’perdel Bayern. Volontà di voler chiudere la trattativa Forti segnali in casaper quanto concernesinistro del Bayern. La trattativa sta prendendo sempre più una piega nerazzurra, puntando anche sulla scelta del calciatore di voler trasferirsi in un contesto sempre europeo, ma da protagonista. Attualmente risulta una forte volontà della Dea di voler chiudere il prima possibile con il, sempre sulla base di 10 milioni di euro (con i bergamaschi che proveranno ad abbassare di poco il prezzo). Unada valutare giornata per giornata, con la consapevolezza che ...

Per(che piace alla Dea) , il rischio che spunti qualche club di Premier che a suon di ... A gennaio, palando di Premier League, l'aveva avuto un approccio per Demiral dal Nottingham ...Per la fascia sinistra l'ha messo nel mirino. Trattativa in corso con il Bayern Leverkusen Se a destra si sta trattando per Holm, a sinistra (dove la coperta è cortissima) l'sta spingendo fortemente ...Una cifra simile a quella che i Percassi spenderebbero per rinforzare la corsia sinistra con Mitchel, coetaneo classe 2000 del Bayer Leverkusen. Il tecnico dell'Gian Piero Gasperini ...

L'Atalanta punta tutto su Bakker per la fascia sinistra. Trattativa con il Leverkusen Calcio News 24

Per la corsia sinistra l’Atalanta continua a seguire il 22enne olandese Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen. Esterno cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, poi a 19 anni nel Paris St Germain per un bien ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...