Auto in fiamme nella notte al Pigneto | 3 vetture carbonizzate

(Di venerdì 23 giugno 2023) Unaquella appena trascorsa che i proprietari di alcunein sosta non dimenticheranno tanto facilmente. A seguito di un incendio, le cui cause al momento sono imprecisate, tresono andate completamente distrutte. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco per domare il rogo e la polizia per tutti i rilievi del caso. Civitavecchia,in: paura in strada L’incendio diLesono divampate questa, intorno alle 4.30. Siamo in via Alberto Da Giussano quando l’incendio ha lambito trein sosta andate poi completamente distrutte. Diverse le segnalazione giunte al 112 e che documentavano la presenza del ...

... 27,9 kg Dimensioni: 47,3 cm*35,94 cm*37,36 cm Adattatore CA: 2 ore Adattatore: 25 ore ... alle cadute ed entro certi limiti alle. I PANNELLI Come detto, assieme all'Explorer ci sono stati ...... i veicoli " la due ruote è rimasta incastrata nelle lamiere anteriori dell'" hanno preso fuoco. Il motociclista è stato sbalzato di alcuni metri sull'asfalto poco distante dai mezzi in. ...Soprattutto i giovani - incontabili - sono arrivati da ogni parte d'Italia con, treni e ... Così, mentre lo stadio è letteralmente in, Vasco sgancia la bomba: 'Albachiara' chiude questa ...

Monselice, va in fiamme vecchia Bmw. Illeso il conducente, ma l'alta colonna di fumo spaventa i residenti ilgazzettino.it

Una notte quella appena trascorsa che i proprietari di alcune auto in sosta non dimenticheranno tanto facilmente. A seguito di un incendio, le cui cause al momento sono imprecisate, tre auto sono anda ...La notte del 23 giugno i carabinieri della stazione di Lettere, un comune della città metropolitana di Napoli, sono intervenuti nel parcheggio di un ristorante in via San Nicola al ...