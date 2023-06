ATP Queen’s | Lorenzo Musetti si arrende ad Holger Rune ai quarti di finale

(Di venerdì 23 giugno 2023)combatte, ci prova ma non riesce a saltare l’ostacolosull’erba del. L’avventura del ragazzo di Carrara si ferma sul 6-4 7-5 deidi, in una sfida combattuta durata poco meno di due ore. Per il numero 6 al mondo c’è in semiAlex De Minaur. Inizio della partita che vedecomplicarsi la vita nel terzo gioco, quando si ritrova a rispondere a due palle break, ma l’azzurro se la cava con un ace ed una demivolé spaziale. Un brivido che serve a fargli forzare il ritmo subito dopo: risposte bloccate ed aggressive, il danese si incarta a rete evola sul 4-1. Al cambio di campoferma il gioco con un MTO per farsi curare il polso destro, ...

