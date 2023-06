Atp Queen’s 2023 | programma | orari e ordine di gioco semifinali sabato 24 giugno

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ile glidel torneo Atp deldella giornata di24. Sull’erba londinese vanno in scena le duedella competizione vinta lo scorso anno da Matteo Berrettini, quest’anno costretto a cedere lo scettro a causa di un nuovo problema ai pettorali. Nella prima semifinale il giovane danese Holger Rune, dopo aver eliminato Lorenzo Musetti, andrà a caccia della finale contro l’australiano Alex De Minaur. Ecco ildelledel torneo deldi24. CENTRE COURT Ore 12 – (7) De Minaur vs (2) Rune A seguire – Alcaraz o Dimitrov vs Korda SportFace.

L'azzurro sconfitto in 2 set Roma, 23 giu. Lorenzo Musetti eliminato da Holger Rune ai quarti di finale dell'2023 in corso a Londra. Il danese, sull'erba, ha superato l'azzurro in due set con il punteggio di 6 - 4, 7 - 5. Rune affronterà in semifinale l'australiano Alex de Minaur