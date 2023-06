ATP Halle 2023 | Andrey Rublev e Alexander Zverev in semifinale Eliminato Daniil Medvedev

(Di venerdì 23 giugno 2023) Calato il sipario su questa giornata riservata ai quarti di finale dell’ATP500 di. Sull’erba tedesca c’è stato il ritiro di Jannik Sinner. Una contrattura alla coscia sinistra ha fermato l’altoatesino che, probabilmente, anche precauzionalmente ha scelto di non proseguire il match contro il kazakoBublik (n.48 del ranking), pensando al prossimo impegno a Wimbledon. Sullo score di 7-5 2-0 la partita si è chiusa e sarà quindi Bublik ad approdare in. Il suo prossimo avversario sarà il tedesco(n.22 del mondo), a segno per 7-5 6-3 contro il cileno Nicolas Jarry (n.28 ATP). Prestazione consistente quella del teutonico, che ha saputo mettere in difficoltà il suo avversario lungo la diagonale di rovescio. Sconfitta a sorpresa quella del russo...

