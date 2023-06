Atletica | Zaynab Dosso non brilla e chiude 12ma nei 100 metri agli Europei a squadre

(Di venerdì 23 giugno 2023) Debutto stagionale all’aperto abbastanza deludente per, sicuramente penalizzata da problemi muscolari che l’avevano costretta a saltare in extremis il meeting di Savona di qualche settimana fa. La velocista azzurra quest’oggi ha corso i 100piani in 11?45, arrivando quarta nella prima batteria ma classificandosi dodicesima nella graduatoria complessiva dell’evento2023 dileggera. Protagonista di una buona partenza anche grazie ad una reazione fulminea al via (0.140), l’azzurra ha fatto fatica sul lanciato scomponendosi un po’ nella corsa e non riuscendo ad esprimersi al meglio delle sue potenzialità., sicuramente non al top della forma fisica dopo l’infortunio di fine maggio, avrà comunque tempo ...

