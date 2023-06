In 10.13Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri nella sua gara della division 1 degli Europei a squadre dileggera in corso a Chorzow con il tempo di 10.13. Il velocista azzurro ......ottavo nel ranking mondiale ed uno dei candidati per una medaglia ai prossimi mondiali di... Un paliotto è stato realizzato Laura Liuti il secondo è stato realizzato daGiombi. Per ......quarta e ultima giornata si è concluso a Lecco il Campionato provinciale Csi su pista di: ... 1° Marcello Saini 11,22m (Gso San Giorgio), 2° Nicolò Mandelli 9,75m (Team Pasturo), 3°...

Atletica, Samuele Ceccarelli vince gli Europei a squadre! Sprint straripante, fulmine da sogno: Italia in testa! OA Sport

Samuele Ceccarelli ci ha regalato l'emozione del giorno agli Europei a squadre di atletica leggera. Il velocista toscano ha scaldato il cuore di tutti gli appassionati, inscenando una volata da brivid ...Strepitosa prova di Ceccarelli che si impone nei 100 metri, con autorità. Anche grazie al suo successo, l’Italia domina il medagliere della prima giornata dei Giochi Europei.