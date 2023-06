Atletica | Italia in testa agli Europei a squadre! Ceccarelli | Fantini | Battocletti | Bocchi vincono a tutto cuore

L'balza in testa al medagliere ai Giochi Europei in corso di svolgimento a Cracovia. La ... Le soddisfazioni più belle sono arrivate dall'e dal tiro a segno. Le gare su pista hanno visto ...Altra doppietta d'oro per l'che continua a dimostrare di essere in un ottimo stato di forma nell'leggere. A gioire sono due quote rosa ovvero Sara Fantini e Nadio Battocletti. La prima spedisce il suo martello a ...La 25enne emiliana dei Carabinieri con la misura di 73.26 conquista il primo successo azzurro della manifestazione regalando 16 punti all'davanti alla romena Bianca Florentina Ghelber (72.97 metri) e alla finlandese Silja Kosonen

LIVE Atletica, Europei a squadre 2023 in DIRETTA: subito Ceccarelli, Dosso e Fantini nella prima giornata OA Sport

Nadia Battocletti illumina la scena in maniera perentoria a Cracovia (Polonia) e vince con una facilità disarmante i 5000 metri validi per gli Europei a squadre di atletica leggera (la cara vecchia Co ...Samuele Ceccarelli ci ha regalato l'emozione del giorno agli Europei a squadre di atletica leggera. Il velocista toscano ha scaldato il cuore di tutti gli appassionati, inscenando una volata da brivid ...