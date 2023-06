(Di venerdì 23 giugno 2023) Si torna a parlare dideglidiin Italia. Una nuova ipotesi prende piede in Italia, ovvero quella di assumente nuovi docenti dinelle scuolepassare dal. A patto, però, che abbiano determinati requisiti professionali. Per ora, tale soluzione sarebbe stata approvata dal Governo Meloni, considerato pure il basso numero d’dinelle cattedre di tutta Italia.diassuntiin Italia Secondo le regole pensate dal Governo Meloni, ci sarebbero delledirette dalle GPS di prima fascia. Leperò vedranno un criterio di fondo: gli ...

... che innalza dal precedente 50% al 70% la quota percentuale alleda realizzarsi con ...nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e la formazione iniziale degli,......dal Parlamento sono presenti anche delle modifiche riguardanti lee gli spostamenti del personale della scuola. Le principali riguardano l'assunzione straordinaria di 29 miladi ......di assunzione deglidi religione. La Fgu/Snadir, in considerazione dell'aumento dei posti di organico, ha invitato il MIM a chiedere al MEF un ricalcolo dei posti per lea ...

Assunzioni insegnanti di sostegno senza concorso, è ufficiale: ecco ... Money.it

Assunzioni dirette dalle Gps di prima fascia per gli insegnanti di sostegno che se specializzati non dovranno sostenere il concorso. L’ufficialità con la conversione in legge del decreto Pa. Le ...Si è investito molto nello sviluppo e nell'innovazione della scuola, con l'assunzione di nuovi insegnanti e staff. Tuttavia, la questione dei collaboratori scolastici è stata trascurata, nonostante si ...