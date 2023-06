Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2023 | le risposte alle vostre domande IN AGGIORNAMENTO

Leggi nel nostro speciale tutte le info sullee le utilizzazioni: requisiti partecipazione, guide per la compilazione delle istanze ... Precedenze I docenti, che presentano ...per docenti e Ata, si entra nel vivo e la redazione di Orizzonte Scuola raddoppia lo sforzo. Domani, venerdì 23 giugno, doppio appuntamento per la compilazione della domanda ...Assegnazione provvisoria docenti scuola dell'infanzia: come compilare la domanda online. Guida per immagini.2023/24 In seguito all' intesa MIM - OO. SS del 13 giugno 2023, che ha prorogato il CCNI 2019/22 con alcune precisazioni, la domanda di assegnazione provvisoria può essere ...

Assegnazioni provvisorie docenti 2023, domanda online scuola dell’infanzia. GUIDA PER IMMAGINI Orizzonte Scuola

Assegnazioni provvisorie per docenti e Ata, si entra nel vivo e la redazione di Orizzonte Scuola raddoppia lo sforzo. Domani, venerdì 23 giugno, doppio appuntamento per la compilazione della domanda s ...Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha aperto le domande per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie di docenti, ATA e personale educativo per l’a.s. 2023/2024. Si tratta delle ...