Ascolti tv ieri | Dritto e Rovescio supera 1mln | Reazione a Catena leader

(Di venerdì 23 giugno 2023) Glitv digiovedì 22 giugno 2023 hanno premiato Europei Under 21 Francia-Italia su Rai1: 3.206.000 spettatori, 19.1%. Tiene testa Zelig in replica su Canale 5 con 1.878.000 spettatori, 14.8%. Da segnalare l'ottimo risultato ottenuto da Paolo Del Debbio: su Rete 4ha totalizzato un netto di 1.099.000 telespettatori, share del 9.7%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 serie Chicago Fire 1.162.000, 7.3% Rai2 film L'Amore a Domicilio 822.000, 5.2% La7 Speciale PiazzaPulita 694.000, 4.3% Nove film Sei Giorni, sette Notti 428.000, 2.9% Tv8 film The Crew – Missione Impossibile 318.000, 2.1% Rai3 doc Prima della Messa – Bernstein a Caracalla 188.000, 1.2%. IN AGGIORNAMENTO

... anche nella puntata disera, che li ha visti spodestare i primi campioni di questa edizione, ... Martina e Andrea nel gioco che rinfresca la mente (che ha già raggiuntorecord dopo poche ......curioso di sapere come programma impatterà sull'autunno e sull'inverno andando oltre agli. ... Molti di loro tornano:abbiamo registrato una partita con due squadre che avevano già ......da sogno in termini disempre intorno al 12% di share , con un'enorme costanza anche in casi di concorrenza spietata come il calcio fino ad aggiudicarsi il prime time del mercoledì .,...

Ascolti tv mercoledì 21 giugno 2023: Il faro dei ricordi 1,9 mln (12.4%), New Amsterdam 1,3 mln (8.7%), Chi l’ha visto 1,9 mln (14%) Tvblog

Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Francia-Italia degli Europei Under 21 in onda in prima serata su Rai Uno e Zelig, su Canale 5 ...Ascolti tv 22 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...