Ascolti tv | i dati di giovedì 22 giugno 2023

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 giugno 2023) Bene la partita dell’under 21 Nella serata di ieri,22, in onda su Rai uno il match di calcio valido per gli Europei Under 21 tra Francia e Italia ottiene 3.206.000 spettatori pari al 19.1% (pre e post nel complesso: 2.292.000 – 14.6%). Su Canale 5 Zelig, ma in replica, conquista 1.878.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 la prima visione de L’Amore a Domicilio si ferma a 822.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Chicago Fire raccoglie 1.162.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 il documentario Prima della messa – Bernstein a Caracalla ottiene 188.000 spettatori pari ad uno share dell’1.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.099.000 spettatori con il 9.7% di share. Su La7 Speciale Piazza Pulita – I Fuorilegge ha registrato 694.000 spettatori con uno share del 4.3%. Su Tv8 The Crew – Missione ...