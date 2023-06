Ascolti TV | Giovedì 22 Giugno 2023 In 3 | 2 mln per gli Azzurini 19 1% | Zelig 14 8% Dritto e Rovescio tocca il 9 7% | Rai3 sprofonda all’1 2% col documentario sul teatro

(Di venerdì 23 giugno 2023) Francia-Italia Nella serata di ieri,22, su Rai1 l’incontro di calcio valevole per gli Europei Under 21 Francia-Italia ha interessato 3.206.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale 5in replica ha raccolto davanti al video 1.878.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 la prima visione de L’Amore a Domicilio ha interessato 822.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.162.000 spettatori (7.3%). SuilPrima della messa – Bernstein a Caracalla ha raccolto davanti al video 188.000 spettatori pari ad uno share dell’1.2%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.099.000 spettatori con il 9.7% di share. Su La7 Speciale Piazza Pulita – I Fuorilegge ha ...

tv di22 giugno 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Francia - Italia " contro " Zelig ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,22 giugno 2023 Ecco ......in giro per il mondo Lo Alan Estrada ha dovuto organizzare una conferenza stampa questoper ... Ma sele loro testimonianze, renditi conto che c'è sempre un rischio e ci sono sempre ...Come sempre anche nella puntata di oggi de La vita in diretta ,22 giugno nell'ultima parte di trasmissione Alberto Matano ha avuto un ricco parterre di ...che registra degli ottimie ...