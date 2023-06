Commenta per primo L'ha promesso a Declan Rice lada capitano. Così mister Arteta ha convinto il centrocampista del West Ham a scegliere i Gunners nonostante il ricco rilancio del Manchester City. Il ...Per ladestra, invece, si continua a lavorare per Samuel Chukwueze del Villarreal e Reiss Nelson dell', con quest'ultimo che è in scadenza di contratto con i Gunners.La Juve è al lavoro per mettere a segno un doppio colpo sulladestra. Dopo aver deciso di lasciare andare Cuadrado (a scadenza) ragiona su una serie di ... per il quale si muove anche l'. ...

Arsenal, fascia di capitano promessa a Rice: è sfida al City Calciomercato.com

La Juve è al lavoro per mettere a segno un doppio colpo sulla fascia destra. Dopo aver deciso di lasciare ... per il quale si muove anche l’Arsenal. La lista dei candidati è lunga e coinvolgerebbe ...Le due squadre hanno deciso di seguire le tracce di un giocatore interessante che potrebbe puntellare la fascia destra per la prossima stagione Come ...