Arriva la scuola elementare gender fluid | “Io | maschio | vorrei essere una femmina per…” e viceversa La società affoga nella liquidità

(Di venerdì 23 giugno 2023) Un tempo sui libri didelle elementari c’erano i sumeri e i babilonesi. Al massimo gli assiri, toh. Ma ora siamo nel 2023. Siamo nell’epoca del progressismo e di Elly Schlein, del, dele dei movimenti Lgbt. E i compiti delle vacanze si trasformano in un test sullaliquida

... Cesena - evento di beneficenzaTeatro in Piena, evento di beneficenza al Teatro Bonci con ...di teatro per bambini di Cesena. Anticipato da "Il Calabrone", secondo singolo estratto, '...Oggi lo lanci, domani tisui denti e con gli imprenditori sono guai più grossi che con i ...Italia il salto della quaglia è così tanto sport politico nazionale che le quaglie vere vanno a...Un sentito grazie va a Settore Giovanile eCalcio Torres, che hanno contribuito (... I premi individualiil momento dei premi individuali, momento sempre molto atteso: capocannoniere ...

Studenti promossi dopo aver sparato alla docente, arrivano gli ispettori nella scuola di Rovigo dove è avvenuto l’episodio Orizzonte Scuola

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Un albero è caduto all'improvviso a Mutigliano, lungo la strada che porta all'Istituto agrario, via Onacrog, ostruendo il passaggio dei veicoli. Sul posto dopo l'allarme lanciato dai residenti sono ar ...